В молочном платье с глубоким декольте: 54-летняя американская актриса на церемонии в Санта-Монике

Ребекка Высоцки выбрала для своего выхода наряд от нью-йоркского дизайнера индийского происхождения Бибху Мохапатры.

Ребекка Висоцки

Ребекка Висоцки / © Associated Press

Американская актриса Ребекка Высоцки посетила 31-ю ежегодную церемонию вручения премии Critics Choice Awards в Санта-Монике.

Звезда привлекла внимание своим эффектным образом со смелым акцентом. Она появилась перед фотографами в кастомном платье кремового оттенка от бренда Bibhu Mohapatra.

Ребекка Висоцки / © Associated Press

Ребекка Висоцки / © Associated Press

Наряд имел юбку прямого кроя, рукава-накидку, воротник-стойку и откровенное глубокое декольте с прозрачной вставкой и полоской, расшитой бисером.

Ребекка сделала кудрявую прическу, макияж с тенями рубинового оттенка и нюдовый маникюр. Уши она украсила серебряными серьгами-люстрами, а руки бриллиантовыми кольцами.

Ребекка Висоцки / © Associated Press

Ребекка Висоцки / © Associated Press

