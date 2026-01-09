- Дата публикации
В молочном платье с глубоким декольте: 54-летняя американская актриса на церемонии в Санта-Монике
Ребекка Высоцки выбрала для своего выхода наряд от нью-йоркского дизайнера индийского происхождения Бибху Мохапатры.
Американская актриса Ребекка Высоцки посетила 31-ю ежегодную церемонию вручения премии Critics Choice Awards в Санта-Монике.
Звезда привлекла внимание своим эффектным образом со смелым акцентом. Она появилась перед фотографами в кастомном платье кремового оттенка от бренда Bibhu Mohapatra.
Наряд имел юбку прямого кроя, рукава-накидку, воротник-стойку и откровенное глубокое декольте с прозрачной вставкой и полоской, расшитой бисером.
Ребекка сделала кудрявую прическу, макияж с тенями рубинового оттенка и нюдовый маникюр. Уши она украсила серебряными серьгами-люстрами, а руки бриллиантовыми кольцами.