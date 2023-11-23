Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В молочном свитере крупной вязки: Адель сходила на баскетбольный матч после новостей о своей свадьбе

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
33
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В молочном свитере крупной вязки: Адель сходила на баскетбольный матч после новостей о своей свадьбе

Адель / Фото: Getty Images

Знаменитость выглядела стильно и гламурно, поэтому ее образ стоит взять на заметку.

Британская певица Адель сейчас живет в Лос-Анджелесе со своим возлюбленным Ричем Полом и сыном Анджело от прошлых отношений с бизнесменом Саймоном Конекки. Недавно стало известно, благодаря самой Адель, что она и Рич Пол поженились. Официально подтвердила, что вышла замуж во второй раз, она когда появилась на комедийном шоу своего лучшего друга Алана Карра в Лос-Анджелесе. На вопрос ведущего о замужних в зале Адель неожиданно воскликнула, что она одна из них.

"Сегодня я был на комедийном шоу Алана Карра в Лос-Анджелесе, и Адель была в зале. Алан спросил зрителей, есть ли кто-нибудь, кто недавно женился, и Адель воскликнула: "Я", - сказал зритель программы.

После новости о женитьбе звезда впервые появилась на публике - посетила игру "Лос-Анджелес Лейкерс" против "Даллас Марверикс" в Лос-Анджелесе. На знаменитости в тот раз был свитер молочного оттенка крупной вязки, который она сочетала со штанами оливкового оттенка.

Адель / © Getty Images
Адель / Фото: Getty Images

Также Адель надела белые кроссовки, множество золотых украшений и собрала волосы в пучок. На руках у нее был длинный черный маникюр, а на лице ее любимый макияж с матовой помадой и черными стрелками.

Адель / © Getty Images
Адель / Фото: Getty Images

Читайте также:

Певица Адель подогрела слухи о своей тайной свадьбе

Певица Адель подогрела слухи о своей тайной свадьбе

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
33
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация