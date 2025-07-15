В молочном жакете и просвечивающейся юбке: Айла Фишер посетила Уимблдон

Айла Фишер / © Getty Images

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В один из дней Айла появилась во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в молочно-белой юбке с плиссированном подолом, который слегка просвечивался на солнце, топе и коротком жакете в тон. Айла держала в руках деревянную сумку и платок, у нее на лице были солнцезащитные очки, а в ушах золотые серьги-капли.

Актриса распустила свои рыжие длинные волосы и сделала макияж, а также у нее был светлый маникюр. Обута знаменитость была в белые туфли-мюли на каблуках.

Айла Фишер / © Getty Images

В начале Уимблдонского турнире Айла блистала перед камерами в черном платье-бюстье с цветами и лимонами на тонких беретльках и с тонким поясом, подчеркивающим талию. Тогда актриса носила белые босоножки на платформе и в руках держала белую сумку Aspinal Of London.

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Айла Фишер / © Getty Images