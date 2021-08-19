В молочных брюках и черной водолазке: стильная Дженнифер Лопес сходила на ужин

Она выбрала довольно простой аутфит, но выглядела в нем элегантно и стильно.

Американская суперзвезда Дженнифер Лопес сходила с друзьями на ужин в ресторан Olivetta в Лос-Анджелесе. Она была, как всегда, стильная и выбрала для своего времяпрепровождения черную водолазку от Wolford и белые брюки с завышенной талией, которые сочетала с лаконичными босоножками на высоком каблуке от Tom Ford и черной сумкой Hermes.

Волосы Лопес собрала в высокий конский хвост, на лице у нее был лаконичный макияж и любимые серьги-кольца от бренда Jennifer Fisher.

Дженнифер Лопес / Getty Images

И, как сообщает издание Daily Mail, время она проводила вместе со своим бойфрендом Беном Аффлеком, с которым недавно возобновила роман. В прошлом месяце пара вместе отдыхала в Италии на яхте и больше не скрывает своих отношений.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

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