В морковном платье с пайетками и цветами: Сальма Хайек продемонстрировала эффектный аутфит

В морковном платье с пайетками и цветами: Сальма Хайек продемонстрировала эффектный аутфит

55-летняя актриса в платье Gucci приехала на премьеру картины "Дом Гуччи".

Сальма Хайек попала в объективы папарацци, когда приехала на показ фильма "Дом Гуччи" в Лондоне.

Выглядела актриса великолепно. На ней было длинное платье морковного цвета, расшитое пайетками, от бренда Gucci с золотыми цветами и со светлыми цветочными аппликациями на рукавах.

Сальма Хайек / Getty Images

Наряд Сальма сочетала с золотистыми босоножками на высокой платформе и каблуке. Волосы она уложила в локоны и сделала макияж с лиловыми тенями, подчеркнув глаза черными стрелками. Французский маникюр и светлый педикюр завершили аутфит Хайек.

В прошлый раз на премьеру фильма актриса надела золотое платье от Gucci с короткими рукавами, с акцентом на талии и декольте. Ее образ дополняло роскошное колье с желтыми камнями на шее и такой же браслет на запястье.

Сальма Хайек / Associated Press

Напомним, фильм "Дом Гуччи" рассказывает историю об убийстве наследника модной империи Маурицио Гуччи. Виновной в организации резонансного убийства признали бывшую жену бизнесмена Патрицию Реджани. Ее в картине сыграла Леди Гага.

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