В морковном платье в рубчик: эффектная Ева Лонгория сходила в ресторан

47-летняя Ева Лонгория не осталась незамеченной папарацци, когда надела ярко-оранжевое платье, в котором отправилась на ужин в Западном Голливуде.

Актрису запечатлели фотографы по пути в ресторан Craig's. Ева выглядела очень эффектно в трикотажном платье в рубчик от бренда The Range, которое обтягивало ее фигуру. Образ звезда дополнила нюдовыми остроносыми босоножками на шпильках от Gianvito Rossi и бежевым плетенным клатчем.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Лонгория сделала макияж, как всегда, подчеркнув глаза и нанесла немного розового блеска на губы. Она также надела большие серьги-кольца и уложила свои длинные шоколадные локоны свободными волнами. Из украшений актриса также надела несколько колец, часы и несколько золотых браслетов. Выглядела в этот вечер Ева очень эффектно.

Ева активно занимается спортом и часто показывает своим подписчикам, как проходят ее изнурительные тренировки в зале.

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

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