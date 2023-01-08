В мотоциклетной куртке и стильных джинсах: модель Кендалл Дженнер под прицелом папарацци

Для встречи с друзьями она выбрала простой и удобный аутфит.

Американская супермодель и звезда реалити-шоу - 27-летняя Кендалл Дженнер - попала под прицела папарацци в субботу, когда приехала из своего роскошного особняка, чтобы встретится с друзьями и пообедать.

Девушка была одета довольно просто, ведь выбрала классические широкие синие джинсы от бренда Khaite Danielle, которые сочетала с белой футболкой и черно-желтой мотоциклетной курткой.

Образ модели дополняли ботинки и сумка среднего размера от бренда The Row. Также на глазах у ее были солнцезащитные очки, в довольно популярном сейчас зауженном дизайне, напоминающем стиль Y2K.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

Приехала на встречу Кендалл на своей спортивной машине - черном Porsche.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

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