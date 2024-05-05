В мотокуртке оверсайз и с авоськой: Ким Кардашьян приехала на баскетбольный матч сына

В объективы папарацци в калифорнийском городе Калабасас попала Ким Кардашьян. Она приехала на баскетбольный матч, в котором играл ее сын Сейнт.

Для выхода звезда реалити выбрала стильный образ total black. На ней была куртка оверсайз с мото-деталями, широкие брюки и черные вьетнамки.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Образ Кардашьян дополнила черными солнцезащитными очками и серебряной небольшой авоськой. Волосы Ким собрала в низкий пучок.

Напомним, ранее Ким Кардашьян продемонстрировала лук в огромной шубе и драгоценностях.

Читайте также: