В мультяшном платье: супермодель Хайди Клум в очаровательном наряде от Moschino

В мультяшном платье: супермодель Хайди Клум в очаровательном наряде от Moschino

Немецкая супермодель поделилась в Instagram новым луком со съемок шоу "Топ-модель по-немецки".

На фото Хайди Клум позировала в необычном наряде от итальянского бренда Moschino - очаровательном платье с мультяшными героями. Выполнен наряд был в технике пэчворк.

Дополнили образ Хайди розовые босоножки на платформе, лаконичная укладка и красный маникюр.

Кстати, не так давно модель еще и запела. Вместе со Снуп Доггом Клум выпустила трек Chai Tea with Heidi и сняла клип на него. Песня станет заглавной темой нового, 17-го, сезона телешоу "Топ-модель по-немецки", ведущей которого является Клум.

Читайте также: