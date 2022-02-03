В мультяшном платье: супермодель Хайди Клум в очаровательном наряде от Moschino

Немецкая супермодель поделилась в Instagram новым луком со съемок шоу "Топ-модель по-немецки".
На фото Хайди Клум позировала в необычном наряде от итальянского бренда Moschino - очаровательном платье с мультяшными героями. Выполнен наряд был в технике пэчворк.
Дополнили образ Хайди розовые босоножки на платформе, лаконичная укладка и красный маникюр.
Кстати, не так давно модель еще и запела. Вместе со Снуп Доггом Клум выпустила трек Chai Tea with Heidi и сняла клип на него. Песня станет заглавной темой нового, 17-го, сезона телешоу "Топ-модель по-немецки", ведущей которого является Клум.
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