Кэндис Свэйнпоул / © Getty Images

36-летняя южноафриканская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Кэндис Свэйнпоул — поделилась в Instagram снимком, который был сделан, судя по подписи, 20 лет назад.

На фото 16-летняя будущая звезда подиумов запечатлена в стилизованном гусарском кителе — доломане, пестром платье и с длинными бусами на шее. Волосы модели заплетены в косы, а на ее лице — макияж с темно-красной помадой.

Кэндис Свэйнпоул в 16 лет / © Instagram Кэндис Свэйнпоул

Скорее всего, это был какой-то один из первых показов Кэндис. Ведь когда ей было 15 лет, ее заметил скаут — охотник за талантами — на блошином рынке. «В то время я училась в колледже Святой Анны, школе-интернате для девочек, где у меня появились новые друзья и открылся потенциал отличного образования. Мой мир вот-вот должен был кардинально измениться — так, как я и представить себе не могла. В течение года после встречи со скаутом, в 16 лет, я получала всё больше предложений работы моделью по всей Европе. Хотя это было невероятным благословением для человека из такой семьи, как моя (Свэйнпоул выросла на ферме, в маленькой южноафриканской деревушке Муи-Ривер — Прим. Ред.), это также заставило меня принимать непростые решения о своей жизни в столь юном возрасте», — рассказывает модель о том периоде жизни.

Кэндис Свэйнпоул на показе Victoria’s Secret / © Getty Images

Кроме моделинга Кэндис Свэйнпоул еще и является основательницей бренда купальников и пляжной одежды Tropic Of C. И недавно сама модель в бикини снялась в рекламе коллаборации своего бренда со всемирно известной маркой, а автором снимков стал украинский фотограф.