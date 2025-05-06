В мужском костюме и с сигарой: Мадонна посетила Met Gala в образе денди

Мадонна / © Associated Press

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В 2024 году Met Gala был посвящен цветам сказочной тематике, поэтому гости мероприятия демонстрировали на ковровой дорожке Метрополитен музея наряды принцесс и принцев. В этом же году тема кардинально иная — Superfine: Tailoring Black Style и является одой мужской моде.

А вот тема дресс-кода для бала звучит как Tailored for You («Пошито для вас»). В Институте костюма отметили, что эту тему можно широко толковать: от костюмов до специфических силуэтов, тканей и аксессуаров. Именно это и сделала Мадонна, которая стала гостьей Met Gala в этом году.

Мадонна / © Associated Press

Поп-королева появилась в Метрополитен музее в белом костюме-тройке, который для нее создал бренд Tom Ford Fall.

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Мадонна / © Associated Press

Ее наряд из коллекции осень-зима 2025 года. Носила его Мадонна в сочетании с галстуком-бабочкой, перчатками и бриллиантовыми украшениями.

Мадонна / © Associated Press

Светлые волосы она собрала в низкий хвост.

Мадонна / © Associated Press