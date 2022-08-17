В мужской рубашке и брюках оверсайз: Элли Голдинг, которая недавно была в Украине, посетила шоу в Нью-Йорке

Британская певица и бывшая девушка принца Гарри, 35-летняя Элли Голдинг, попала под прицел фотографов, когда выходила из студии CBS. В Нью-Йорке у звезды были съемки для утреннего шоу, которое выходит на этом канале.

Элли для своего появления на публике выбрала голубую рубашку в мужском стиле, которую сочетала с широкими брюками и черным топом. Спереди рубашку девушка расстегнула, продемонстрировав декольте, а также оставила расстегнутыми ее манжеты. Дополнили образ певицы черный ремень с пряжкой и лаконичный макияж.

Элли Голдинг / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлом месяце певица приезжала в Киев и встречалась с президентом Зеленским. В столицу звезда приехала на поезде, чтобы посетить Саммит первых леди и джентльменов, который инициировала первая леди Украины Елена Зеленская. Мероприятие прошло в Софии Киевской. Во время мероприятия Элли исполнила песню на украинском языке.

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