В мятном бикини и леопардовом халате: 61-летняя Элизабет Херли похвасталась идеальной фигурой

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

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Элизабет Херли поделилась в Instagram новой фотографией с отдыха.

Актриса позировала на побережье в мятном бикини своего собственного бренда Elizabeth Hurley с треугольными чашками и тонкими завязками на шее. Купальник украшали золотистые цепочки — одна соединяла чашки бюстгальтера, а остальные были на бедрах.

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Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет сочетала бикини с легкой полупрозрачной накидкой с леопардовым принтом, широкими рукавами и золотистой окантовкой. Контраст нежного оттенка купальника и хищного узора сделал образ особенно выразительным.

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В этом пляжном наряде Лиз продемонстрировала свою красивую стройную фигуру и плоский живот.

Волосы Херли были распущены, и ветер развевал их. На лице звезды был макияж с акцентом на глазах, которые она подчеркнула черным карандашом.

Напомним, ранее Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в кроп-топе с мистическим принтом и купальнике у моря.

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