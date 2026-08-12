ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
125
Время на прочтение
1 мин

В мятном бикини и леопардовом халате: 61-летняя Элизабет Херли похвасталась идеальной фигурой

Британская актриса позировала на фото в ярком образе с анималистическим акцентом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли поделилась в Instagram новой фотографией с отдыха.

Актриса позировала на побережье в мятном бикини своего собственного бренда Elizabeth Hurley с треугольными чашками и тонкими завязками на шее. Купальник украшали золотистые цепочки — одна соединяла чашки бюстгальтера, а остальные были на бедрах.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет сочетала бикини с легкой полупрозрачной накидкой с леопардовым принтом, широкими рукавами и золотистой окантовкой. Контраст нежного оттенка купальника и хищного узора сделал образ особенно выразительным.

В этом пляжном наряде Лиз продемонстрировала свою красивую стройную фигуру и плоский живот.

Волосы Херли были распущены, и ветер развевал их. На лице звезды был макияж с акцентом на глазах, которые она подчеркнула черным карандашом.

Напомним, ранее Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в кроп-топе с мистическим принтом и купальнике у моря.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie