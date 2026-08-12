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- Шоу-бизнес
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В мятном бикини и леопардовом халате: 61-летняя Элизабет Херли похвасталась идеальной фигурой
Британская актриса позировала на фото в ярком образе с анималистическим акцентом.
Элизабет Херли поделилась в Instagram новой фотографией с отдыха.
Актриса позировала на побережье в мятном бикини своего собственного бренда Elizabeth Hurley с треугольными чашками и тонкими завязками на шее. Купальник украшали золотистые цепочки — одна соединяла чашки бюстгальтера, а остальные были на бедрах.
Элизабет сочетала бикини с легкой полупрозрачной накидкой с леопардовым принтом, широкими рукавами и золотистой окантовкой. Контраст нежного оттенка купальника и хищного узора сделал образ особенно выразительным.
В этом пляжном наряде Лиз продемонстрировала свою красивую стройную фигуру и плоский живот.
Волосы Херли были распущены, и ветер развевал их. На лице звезды был макияж с акцентом на глазах, которые она подчеркнула черным карандашом.
Напомним, ранее Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в кроп-топе с мистическим принтом и купальнике у моря.