В мятном блейзере и водолазке: очаровательная Хайди Клум под прицелом папарацци

Звезда опять продемонстрировала стильный наряд, в котором продумана каждая деталь.

Немецкая супермодель Хайди Клум оказалась под прицелом папарацци на улице в городе Пасадене, когда шла на съемки 19-го сезона шоу America's Got Talent, в котором она является одним из судей.

50-летняя женщина выглядела очень ярко и по-весеннему. На Клум были стильные свободные прямые джинсы, которые она сочетала с водолазкой и блейзером роскошного мятного цвета.

Дополнила лук Хайди поясом на талии, коричневыми туфлями со змеиной кожи, а также сумкой Birkin от Hermes. Завершали ее образ красивая укладка с локонами и солнцезащитные очки.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Сумки Birkin от бренда Hermes - это легендарная модель, названная в честь актрисы Джейн Биркин. Этот аксессуар является одним из самых дорогих, поскольку может с легкостью стоить 40-50 тысяч долларов, а у Хайди таких сумок уже целая коллекция в разных цветах и размерах.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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