В мятном костюме и футболке с принтом: Кара Делевинь прогулялась по Лондону в стильном наряде

Кара Делевинь / © Getty Images

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Кара Делевинь, которая в последнее время активно занимается музыкальной карьерой и выступает в британской столице, выбрала для прогулки по городу образ в стиле кэжуал.

Кара Делевинь / © Getty Images

На ней был костюм нежно-мятного оттенка, состоящий из удлиненного однобортного жакета прямого кроя и широких брюк со стрелками и высокой посадкой. На модели также была белая футболка с принтом в виде малиновой тарталетки и надписью TART, что придало луку игривости и сделало его менее формальным.

Делевинь дополнила свой наряд черными лоферами и черными солнцезащитными очками. У нее была объемная растрепанная прическа с челкой в стиле рок-н-ролла и натуральный макияж.

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Напомним, Кара Делевинь в платье с воланами и в объятиях бородатого красавца позировала на Каннском кинофестивале.

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