ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
116
Время на прочтение
1 мин

В мятном костюме и футболке с принтом: Кара Делевинь прогулялась по Лондону в стильном наряде

33-летнюю британскую модель и актрису папарацци подловили на улицах Лондона в стильном наряде.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Кара Делевинь

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь, которая в последнее время активно занимается музыкальной карьерой и выступает в британской столице, выбрала для прогулки по городу образ в стиле кэжуал.

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

На ней был костюм нежно-мятного оттенка, состоящий из удлиненного однобортного жакета прямого кроя и широких брюк со стрелками и высокой посадкой. На модели также была белая футболка с принтом в виде малиновой тарталетки и надписью TART, что придало луку игривости и сделало его менее формальным.

Делевинь дополнила свой наряд черными лоферами и черными солнцезащитными очками. У нее была объемная растрепанная прическа с челкой в стиле рок-н-ролла и натуральный макияж.

Напомним, Кара Делевинь в платье с воланами и в объятиях бородатого красавца позировала на Каннском кинофестивале.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
116
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie