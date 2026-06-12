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- Шоу-бизнес
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В мятном костюме и футболке с принтом: Кара Делевинь прогулялась по Лондону в стильном наряде
33-летнюю британскую модель и актрису папарацци подловили на улицах Лондона в стильном наряде.
Кара Делевинь, которая в последнее время активно занимается музыкальной карьерой и выступает в британской столице, выбрала для прогулки по городу образ в стиле кэжуал.
На ней был костюм нежно-мятного оттенка, состоящий из удлиненного однобортного жакета прямого кроя и широких брюк со стрелками и высокой посадкой. На модели также была белая футболка с принтом в виде малиновой тарталетки и надписью TART, что придало луку игривости и сделало его менее формальным.
Делевинь дополнила свой наряд черными лоферами и черными солнцезащитными очками. У нее была объемная растрепанная прическа с челкой в стиле рок-н-ролла и натуральный макияж.
Напомним, Кара Делевинь в платье с воланами и в объятиях бородатого красавца позировала на Каннском кинофестивале.