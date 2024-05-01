В мятном костюме от Gucci: красивый Райан Гослинг презентовал фильм "Каскадер" в Лос-Анджелесе

Райан Гослинг представил в Лос-Анджелесе комедийный экшен "Каскадер", в котором сыграл главную роль.

На красной дорожке актер предстал в стильном луке. На нем был мятный костюм от бренда Gucci и рубашка в тон. Наряд он скомбинировал с белыми туфлями.

Райан Гослинг / Фото: Associated Press

На шее у Райана была золотая цепочка с подвеской.

Райан Гослинг / Фото: Associated Press

Вместе с Гослингом на премьере была Эмили Блант, также сыгравшая главную роль в ленте. Актриса сияла в оранжевом асимметричном платье, расшитом бисером, от бренда Armani Privé.

Райан Гослинг и Эмили Блант / Фото: Associated Press

Напомним, на премьере "Каскадера" в Париже Райан Гослинг появился в стильном образе винного цвета.

Читайте также: