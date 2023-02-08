В мятном кроп-топе и с обнаженным животом: звезда фильма ужасов "Крик" посетила светское мероприятие

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фантастического боевика "Человек-муравей и Оса: Квантомания" от Marvel. Мероприятие посетила Джасмин Савой Браун.

Актриса выбрала для своего выхода стильный костюм мятного оттенка, который состоял из кроп-топа с длинными рукавами, обнажавшего ее плоский живот, и штанов-палаццо.

Джасмин Савой Браун / Фото: Associated Press

Образ Джасмин дополнила белыми остроносыми туфлями и белой сумочкой Simon Miller с ручкой-цепью.

Актриса сделала скромную прическу, макияж смоки-айс и украсила уши серьгами-каффами.

Джасмин Савой Браун / Фото: Associated Press

Напомним, Джасмин Савой Браун идентифицирует себя как квир и лесбиянку, а также она является двухрасовой женщиной.

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