В мятном купальнике с глубоким декольте: 61-летняя Элизабет Херли похвасталась стройной фигурой

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

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Элизабет Герли опубликовала в Instagram яркий снимок с отдыха. Актриса позировала на фоне моря и скалистого побережья в цельном купальнике нежного мятного цвета со смелым глубоким декольте и тонкой перемычкой под грудью. Лиз в очередной раз продемонстрировала свою красивую стройную фигуру.

Сзади над головой она развернула сине-черное полотенце с принтом тай-дай.

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Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

У Херли были распущенные волнистые волосы и макияж с черным карандашом и розовой помадой.

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В своем посте Элизабет отметила, что любит цельные модели и легко сочетает их с другими вещами для отдыха.

«Я ношу цельные купальники. Они могут быть такими же сексуальными, как бикини, а иногда даже больше. Я ношу их в отпуске, сочетаю с саронгом, вязаными брюками или прозрачным кафтаном…» — написала актриса.

Напомним, в прошлый раз Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в мятном бикини и леопардовом халате.

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