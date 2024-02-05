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В мятном мини и с интересной прической: Джорджина Родригес похвасталась фигурой на отдыхе

В мятном мини и с интересной прической: Джорджина Родригес похвасталась фигурой на отдыхе

Джорджина Родригес / Фото: Instagram Джорджины Родригес

Девушка показала новое видео с тропических островов.

Модель, инфлуэнсер и возлюбленная Криштиану Роналду - Джорджина Родригес - улетела на Мальдивы, чтобы отметить свое 30-летие в кругу друзей и близких. Футболиста на праздновании не было, но девушка показала, как они общались с ним по видеосвязи.

На новом видео с островов Джорджина позирует в ярком образе. На ней мятное мини-платье с длинными рукавами и обнаженными плечами. Наряд эффектно подчеркивает пышные формы звезды. На ее голове интересная прическа – высокий хвост, состоящий из мелких косичек и прядей, накрученных на "гофре". Образ Родригес дополняли кольца с крупными бриллиантами, которые она практически не снимает.

Напомним, ранее Джорджина Родригес в кружевном платье вышла в свет с Криштиану Роналду.  Они появились на ежегодной церемонии награждения игроков по версии Globe Soccer Awards, достигших наибольших высот в футболе за прошедший год. 

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес
Джорджина Родригес / Фото: Instagram Джорджины Родригес

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