В мятном мини-платье с воланами: Надя Дорофеева в эффектном образе сходила на вечеринку

Певица вышла в свет в женственном наряде.
Надя Дорофеева на днях посетила вечеринку, посвященную презентации нового аромата Dior. В Instagram она опубликовала снимки и короткие видео своего эффектного и женственного образа, в котором посетила ивент.
На певице было асимметричное мятное мини-платье с плиссированными воланами и рукавами-буфами. К нему Надя обула синие остроносые туфли.
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Волосы она собрала в элегантную прическу, сделала макияж с акцентом на глазах и украсила уши лаконичными серьгами.
"Моя жизнь - это вечные поездки, поэтому заметить меня в чем-то женственном можно крайне редко! Сегодня не смогла удержаться, чтобы не сделать себе маленький праздник и выйти в платье на презентацию нового аромата", - написала Дорофеева.
На снимках вместе с Надей позировали и ее друзья: Дима Монатик с женой Ириной и Валерия Гузема.
Ранее певица показала, как она плавала на надувном круге в море во время отдыха. Одета она была в голубой купальник и черную бейсболку.
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