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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
405
Время на прочтение
1 мин

В мятном платье и красных туфлях: 51-летняя звезда "Белого лотоса" в образе от Stella McCartney посетила церемонию

Лесли Бибб удачно сочетала в своем аутфите яркие цвета.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лесли Бибб

Лесли Бибб / © Associated Press

Главная звезда третьего сезона сериала «Белый лотос» Лесли Бибб посетила церемонию вручения премии Gotham Television Awards, которая состоялась в Cipriani Wall Street в Нью-Йорке.

Лесли Бибб / © Associated Press

Лесли Бибб / © Associated Press

Актриса надела на мероприятие шелковое платье миди мятного оттенка с драпировкой из коллекции прет-а-порте сезона весна-лето 2025 года бренда Stella McCartney. Наряд она скомбинировала с красными лакированными туфлями с квадратным мысом.

Лесли Бибб / © Associated Press

Лесли Бибб / © Associated Press

Лесли сделала аккуратную укладку боб каре и макияж с акцентом на глазах.

Напомним, Лесли Бибб на презентацию второго сезона сериала "Последние из нас" пришла в образе lady in red. На ней было красное платье от Mugler и остроносые туфли.

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Дата публикации
Количество просмотров
405
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