В мятном платье и высоких сапогах: Кейт Мосс вышла из отеля в Париже

Кейт Мосс / © Getty Images

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Кейт Мосс попала в объективы папарацци, когда выходила из отеля The Ritz перед показом Dior, который состоялся в рамках второго дня Недели моды в Париже.

Супермодель прекрасно выглядела в романтичном платье мятного оттенка, верхняя часть которого напоминала рубашку. Наряд имел отложной воротник, пуговицы, епископские рукава и расклешенную юбку длины миди. Кейт оставила несколько верхних пуговиц расстегнутыми, придав образу пикантности.

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Кейт Мосс / © Getty Images

Талию она подчеркнула широким черным ремнем с массивной пряжкой, украшенной большой бирюзовой вставкой и цветными камнями. Наряд Мосс дополнила высокими черными кожаными сапогами и черным клатчем.

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Лук модели дополнили черные солнцезащитные очки, золотые серьги-кольца, кольца и длинная цепочка с подвеской в виде креста. Волосы она распустила и нанесла макияж с розовой помадой.

Напомним, Кейт Мосс в кружевном топе вошла в воду ради эффектного кадра.

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