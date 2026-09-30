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- Шоу-бизнес
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В мятном платье и высоких сапогах: Кейт Мосс вышла из отеля в Париже
Супермодель продемонстрировала нежный образ, в котором привлекала внимание всех вокруг.
Кейт Мосс попала в объективы папарацци, когда выходила из отеля The Ritz перед показом Dior, который состоялся в рамках второго дня Недели моды в Париже.
Супермодель прекрасно выглядела в романтичном платье мятного оттенка, верхняя часть которого напоминала рубашку. Наряд имел отложной воротник, пуговицы, епископские рукава и расклешенную юбку длины миди. Кейт оставила несколько верхних пуговиц расстегнутыми, придав образу пикантности.
Талию она подчеркнула широким черным ремнем с массивной пряжкой, украшенной большой бирюзовой вставкой и цветными камнями. Наряд Мосс дополнила высокими черными кожаными сапогами и черным клатчем.
Лук модели дополнили черные солнцезащитные очки, золотые серьги-кольца, кольца и длинная цепочка с подвеской в виде креста. Волосы она распустила и нанесла макияж с розовой помадой.
Напомним, Кейт Мосс в кружевном топе вошла в воду ради эффектного кадра.