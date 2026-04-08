В мятном платье как у Лопес и кронпринцессы Греции: изысканная Леона Ханне сияла на церемонии

Леони Ханна. / © Getty Images

Реклама

Немецкий блогер и инфлюенсер Леони Ханне прилетела в Калифорнию, где состоялась церемония Fashion Trust U.S. Awards — это ежегодное вручение премии в США, которая поддерживает молодых дизайнеров и помогает им развивать собственные бренды.

Она вышла на фотокол мероприятия в изысканном вечернем платье-балахоне на одно плечо, которое также имело один рукав-накидку. Платье было от бренда Oscar de la Renta и выполнено в нежном мятном оттенке, а также украшено перьями и пайетками в тон наряда. Леони дополнила лук элегантными украшениями от Tiffany & Co., макияжем и прической с прямыми волосами.

Однако дизайн этого платья и оттенок вовсе не уникальны. Очень похожий наряд Модный дом Valentino создал много лет назад и носили его две известные женщины — актриса Дженнифер Лопес и кронпринцесса Греции Мари-Шанталь. Но первый такой дизайн дизайнер Валентино Гаравани создал для первой леди США Жаклин Кеннеди.

Реклама

Лопес выбрала дизайн Valentino для церемоны «Оскар» в 2003 году. На платье актрисы была красивая цветочная вышивка бисером и пайетками, а образ она дополнила серьгами-люстрами.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

А вот греческая принцесса надела мятный наряд на Met Gala 2001 года, который был посвящен Жаклин Кеннеди.

Кронпринцесса Мари-Шанталь и Валентино Гаравани / © Getty Images