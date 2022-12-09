В мятном платье с декольте до пупка: Наоми Кэмпбелл блистала на кинофестивале

Наоми выглядела ослепительно в платье цвета бирюзы с глубоким декольте аж до пупка и объемными рукавами с перьями от Valentino Couture. Наряд был с запахом и поясом на талии, а также с небольшим шлейфом. К нему Наоми подобрала лаковые туфли с открытым носком на каблуках и платформе.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

У модели был красный педикюр и светлый маникюр со стразами. На шее сверкало ожерелье из камней, волосы Кэмпбелл расчесала по пробору и сделала вечерний макияж.

А недавно Наоми Кэмпбелл блистала на церемонии British Fashion Awards в сверкающем платье от Модного дома Valentino. Платье-кейп было длинным, имело шлейф и полностью было расшито пайетками. В верхней части платья был красивый косой вырез. Выглядела манекенщица просто блестяще.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

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