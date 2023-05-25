В мятном платье с перьями: роскошная Хайди Клум на благотворительном ужине в Каннах

49-летняя топ-модель выглядела роскошно на мероприятии от amfAR.
В рамках Каннского кинофестиваля состоялось самое громкое и ожидаемое событие – благотворный вечер организации amfAR Cinema Against AIDS, цель которого помогать организациям, борющимся со СПИДом. Мероприятие традиционно прошло в отеле du Cap-Eden-Roc в Антибах.
Вечер посетила Хайди Клум, пришедшая в сопровождении своего мужа Тома Каулица. Пара с радостью позировала фотографам и не скрывала своих чувств – они нежно обнимались и целовались на камеры.
Модель выбрала для своего появления роскошный образ. На ней было плиссированное мятное платье с перьями, которое спереди было коротким, а по бокам и сзади длинным и пышным. Наряд имел обнаженные плечи и пикантное декольте.
В этом платье Клум похвасталась своими красивыми стройными ногами. Кстати, обута она была в серебряные босоножки со стразами.
Аутфит модель дополнила аккуратной укладкой, вечерним макияжем, длинным нюдовым маникюром и кольцом с массивными камнями.
Напомним, в прошлый раз Клум на Каннском кинофестивале в желтом платье с крыльями и откровенным декольте засветила сосок.
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