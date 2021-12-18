В мятном платье со складками и вырезами: Ванесса Хадженс на благотворительном мероприятии

В мятном платье со складками и вырезами: Ванесса Хадженс на благотворительном мероприятии

Образ получился нежным, но очень гламурным.

Несколько дней тому назад Ванесса Хадженс отпраздновала сой 33-й день рождения, а вчера посетила гламурное благотворительное мероприятие в Калифорнии по сбору средств LA Mission.

Образ Ванессы на этом мероприятии очень напоминал стиль актрис Старого Голливуда. Знаменитость надела длинное платье с вырезами на животе, V-образным декольте и складками, которое дополнила длинной искусственной шубой цвета овсянки.

Волосы она уложила в объемные локоны, а на лице сделала яркий макияж с красной помадой.

Ванесса Хадженс / Getty Images

Компанию Ванессе составила подруга и коллега Дженна Дуан - звезда фильма "Шаг вперед" и бывшая супруга Ченнинга Татума.

Ванесса Хадженс и Дженна Дуан / Getty Images

Читайте также: