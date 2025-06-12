В мятных топе и лосинах: бразильская модель Жизель Оливейра вышла на прогулку с собакой

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Реклама

32-летняя бразильская модель Жизель Оливейра вышла на прогулку с собакой, а фото показала в своем Instagram. На снимках она позировала в Центральном парке в Нью-Йорке.

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Жизель надела мятный спортивный костюм, состоящий из топа и лосин, с белыми вставками от бренда Alo, амбассадором которого она давно является. Свой спортивный лук модель дополнила белыми кроссовками.

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Рядом с девушкой позировала ее собака. Породу определить сложно, но, похоже, это метис мальтийской болонки.

Реклама

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Напомним, Оливейра — бразильская модель, прославившаяся благодаря участию в показах Victoria’s Secret и сотрудничеству с ведущими модными брендами.

Ранее бразильянка Жизель Оливейра попадала под прицел фотографов в Лос-Анджелесе в эффектном платье оттенка топленого молока от бренда khy, который основала Кайли Дженнер.