- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 16
- Время на прочтение
- 1 мин
В мятных топе и лосинах: бразильская модель Жизель Оливейра вышла на прогулку с собакой
Девушка похвасталась красивым спортивным луком.
32-летняя бразильская модель Жизель Оливейра вышла на прогулку с собакой, а фото показала в своем Instagram. На снимках она позировала в Центральном парке в Нью-Йорке.
Жизель надела мятный спортивный костюм, состоящий из топа и лосин, с белыми вставками от бренда Alo, амбассадором которого она давно является. Свой спортивный лук модель дополнила белыми кроссовками.
Рядом с девушкой позировала ее собака. Породу определить сложно, но, похоже, это метис мальтийской болонки.
Напомним, Оливейра — бразильская модель, прославившаяся благодаря участию в показах Victoria’s Secret и сотрудничеству с ведущими модными брендами.
Ранее бразильянка Жизель Оливейра попадала под прицел фотографов в Лос-Анджелесе в эффектном платье оттенка топленого молока от бренда khy, который основала Кайли Дженнер.