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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
16
Время на прочтение
1 мин

В мятных топе и лосинах: бразильская модель Жизель Оливейра вышла на прогулку с собакой

Девушка похвасталась красивым спортивным луком.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

32-летняя бразильская модель Жизель Оливейра вышла на прогулку с собакой, а фото показала в своем Instagram. На снимках она позировала в Центральном парке в Нью-Йорке.

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Жизель надела мятный спортивный костюм, состоящий из топа и лосин, с белыми вставками от бренда Alo, амбассадором которого она давно является. Свой спортивный лук модель дополнила белыми кроссовками.

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Рядом с девушкой позировала ее собака. Породу определить сложно, но, похоже, это метис мальтийской болонки.

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Напомним, Оливейра — бразильская модель, прославившаяся благодаря участию в показах Victoria’s Secret и сотрудничеству с ведущими модными брендами.

Ранее бразильянка Жизель Оливейра попадала под прицел фотографов в Лос-Анджелесе в эффектном платье оттенка топленого молока от бренда khy, который основала Кайли Дженнер.

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Дата публикации
Количество просмотров
16
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