В мятом мини-платье и с яркой сумкой Balenciaga: Эшли Робертс под прицелом фотографов в Лондоне

40-летняя танцовщица и участница группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс сейчас работает на британском радио ведущей программы Global's Heart 00s, а также является репортером шоу-бизнеса в программе "Завтрак" на Heart FM с Джейми Тикстоном и Амандой Холден.

Ежедневно знаменитость поджидают возле офиса радиостанции папарацци, чтобы запечатлеть ее новый образ. Поэтому аутфиты Эшли старается не повторять. Робертс любит сочетать в образах вещи демократичных и люксовых марок, так случилось и вчера, когда ее в очередной раз подловили после утреннего эфира. Эшли была одета в салатовое хлопковое мини-платье от бренда Nasty Gal с резинкой на талии и квадратным декольте. Но вот только свой наряд она решила не гладить - платье было помятым.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Дополнили образ радиоведущей яркие туфли от Ego и сумка Balenciaga в таком же розовом цвете, что и обувь. Эта модель сумки любимая у Эшли, поскольку ранее она часто появлялась с такой же, но только белого цвета.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

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