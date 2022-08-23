В мятом, но удобном луке: Брэд Питт появился на презентации фильма в Токио в образе от любимого бренда

Сейчас у Брэда Питта продолжается мировой тур в поддержку боевика "Быстрее пули", в котором он сыграл главную роль. В начале месяца знаменитость колесил по Европе, в начале этой недели побывал в Южной Корее, а вчера оказался в Японии.

В Токио фотоколл и пресс-конференция Питта проходили в буддийском храме Коясан. Актер ожидаемо опять появился в костюме от дизайнера Хаанса Николаса Мотта, который дополнил футболкой и белыми слипонами.

В вещах от Мотта Питт появлялся во время всего своего тура. Они выполнены вручную, с пожеланиями актера и из натуральных тканей в кэжуал-стиле. Однако один нюанс, который постоянно привлекает внимание, - то, что костюмы актера очень мнутся, но, вероятно, его это не очень волнует, потому что он продолжает надевать их на все презентации.

Брэд Питт / Фото: Getty Images

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