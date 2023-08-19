В мятом платье и с сумкой от Celine: Анджелину Джоли сфотографировали папарацци в лаконичном образе

Актриса была одета просто, но в лучших традициях стиля Old money, который сейчас пользуется популярностью.

Голливудская суперзвезда Анджелина Джоли сейчас проводит много времени в Нью-Йорке, поскольку приступила к новой работе - актриса будет продюсировать новый бродвейский мюзикл "Аутсайдеры". Постановка основана на книге С. Э. Хинтона и экранизации Фрэнсиса Форда Копполы 1983 года. Также известно, что помогать в работе женщине будет ее дочь от брака с Брэдом Питтом - 15-летняя Вивьен.

Но помимо девочки в Нью-Йорк с ней прилетел и сын Пакс, вероятно, 19-летний молодой человек также будет задействован в работе, поскольку часто сопровождает маму.

Когда Анджелину сфотографировали с Паксом в очередной раз, она была одета в лучших традициях стиля Old money. На звезде было длинное белое платье из натуральной хлопковой ткани, которое немного помялось. Также она надела блейзер молочного цвета, туфли цвета пудры и несла на руке сумку от бренда Celine. Образ Джоли традиционно завершила солнцезащитными очками и легким макияжем.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Пакс же надел свободную кофту с принтом, черные штаны и кеды Converse. Также на нем были солнцезащитные очки, а через плечо висела небольшая сумка.

Анджелина Джоли и ее сын Пакс / Фото: Getty Images

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