В мятом платье с эффектным декольте: Талия Сторм появилась на вечеринке Евы Лонгории

Ткань этого платья немного подвела девушку.
Британская певица и светская львица Талия Сторм посетила мероприятие в Испании - гала-вечер Global Gift, одним из организатором которого является фонд актрисы и бизнесвумен Евы Лонгории.
Для мероприятия Талия нарядилась в ярко-красное платье на тонких бретельках, верхняя часть которого была оформлена в виде бюстгальтера, под грудью у наряды были вырезы.
Эффектный лук британка дополнила высокой прической, красной помадой на губах и насыщенным макияжем глаз. Также она сделала маникюр светлым оттенком лака и наделал на запястья множество браслетом, одним из которых был The Love Bracelet.
Однако была в этом образе одна неприятность - платье девушки изрядно помялось в зоне талии и бедер из-за чего выглядело не столь аккуратно.
Читайте также:
- В платье с рюшами и декольте: Талия Сторм посетила престижный турнир по поло в Англии
- Показала пупок: Талия Сторм в кожаном мини-платье со шнуровками пришла на премьеру фильма "Крик VI"
- В очень короткой юбке и с ярким макияжем: Талия Сторм позировала фотографам на премьере фильма