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В мятом платье с эффектным декольте: Талия Сторм появилась на вечеринке Евы Лонгории

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1948
Время на прочтение
1 мин
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В мятом платье с эффектным декольте: Талия Сторм появилась на вечеринке Евы Лонгории

Талия Сторм / Фото: Getty Images

Ткань этого платья немного подвела девушку.

Британская певица и светская львица Талия Сторм посетила мероприятие в Испании - гала-вечер Global Gift, одним из организатором которого является фонд актрисы и бизнесвумен Евы Лонгории.

Для мероприятия Талия нарядилась в ярко-красное платье на тонких бретельках, верхняя часть которого была оформлена в виде бюстгальтера, под грудью у наряды были вырезы.

Эффектный лук британка дополнила высокой прической, красной помадой на губах и насыщенным макияжем глаз. Также она сделала маникюр светлым оттенком лака и наделал на запястья множество браслетом, одним из которых был The Love Bracelet.

Талия Сторм / © Getty Images
Талия Сторм / Фото: Getty Images

Однако была в этом образе одна неприятность - платье девушки изрядно помялось в зоне талии и бедер из-за чего выглядело не столь аккуратно.

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Дата публикации
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1948
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