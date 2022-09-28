В мюли и жакете-платье с принтом "гусиная лапка": Диана Крюгер на открытии именной звезды своего жениха

На днях на Голливудской аллее славы открыли именную звезду Нормана Ридуса. Поддержать актера пришла его невеста Диана Крюгер.

Актриса появилась в черно-белом двухбортном жакете-платье от американского бренда Self-Portrait с принтом "гусиная лапка". Наряд прекрасно подчеркнул стройные ноги Дианы.

Диана Крюгер и Норман Ридус / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила прозрачными мюли с черными носками от Alaia и черной сумкой Prada.

Крюгер сделала волнистую прическу, заколов волосы с одной стороны, и нежный макияж. Уши она украсила золотыми серьгами в виде сердца.

Диана Крюгер / Фото: Getty Images

Норман был одет в черный костюм с широкими брюками, белую рубашку и черный галстук.

Напомним, Диана и Норман познакомились во время съемок фильма "Небо" в 2015 году. Уже в следующем году они стали паром. В ноябре 2018 у них родилась дочь, которую назвали Нова. В прошлом году они обручились.