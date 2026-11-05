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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
1 мин

В мюлях и леопардовом мини с кружевом: британская модель устроила фотосессию возле Лувра

Для вечерней прогулки по Парижу Джессика Гейл выбрала короткий наряд с кружевом, который подчеркнул ее фигуру.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл поделилась в Instagram фотографиями вечернего Парижа. Она позировала на каменном парапете на фоне подсвеченной пирамиды Лувра и исторических зданий музея.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Для прогулки Джесс выбрала короткое платье с леопардовым принтом в коричнево-бежевой гамме. Наряд имел тонкие бретельки, пикантное декольте и облегающий крой. Кружево придало ее образу бельевой эстетики, а длина мини подчеркнула стройные ноги.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Гейл дополнила платье черными лакированными мюлями на высоких тонких шпильках. Рядом она положила небольшую черную сумку-клатч с короткой ручкой и металлической фурнитурой. Джессика распустила волосы и нанесла вечерний макияж.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

«Парижские ночи», — лаконично подписала она снимки.

Напомним, в прошлый раз Джессика Гейл позировала в бассейне в белом бикини на завязках.

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