В мюлях и леопардовом мини с кружевом: британская модель устроила фотосессию возле Лувра

Джессика Гейл

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Джессика Гейл поделилась в Instagram фотографиями вечернего Парижа. Она позировала на каменном парапете на фоне подсвеченной пирамиды Лувра и исторических зданий музея.

Джессика Гейл

Для прогулки Джесс выбрала короткое платье с леопардовым принтом в коричнево-бежевой гамме. Наряд имел тонкие бретельки, пикантное декольте и облегающий крой. Кружево придало ее образу бельевой эстетики, а длина мини подчеркнула стройные ноги.

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Джессика Гейл

Гейл дополнила платье черными лакированными мюлями на высоких тонких шпильках. Рядом она положила небольшую черную сумку-клатч с короткой ручкой и металлической фурнитурой. Джессика распустила волосы и нанесла вечерний макияж.

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Джессика Гейл

«Парижские ночи», — лаконично подписала она снимки.

Напомним, в прошлый раз Джессика Гейл позировала в бассейне в белом бикини на завязках.

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