В мюлях и платье с малиной: Амаль Клуни с мужем сфотографировали в Венеции

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Реклама

Амаль и Джордж Клуни сфотографировали при прибытии на мероприятие The Future Of… Creativity в Венеции.

Для своего выхода Амаль выбрала эффектное светлое платье макси с принтом в виде малины. Наряд имел облегающий силуэт, открытые плечи и короткие спущенные рукава. Мягкая драпировка на лифе и талии красиво подчеркнула ее стройную фигуру.

Реклама

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Платье она сочетала с бежевыми мюлями на высоких фигурных каблуках и с перекрещивающимися ремешками. В руке Амаль держала небольшую бежевую вязаную сумку, украшенную бусинами, с металлическими ручками-цепочками.

Реклама

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

В ушах у нее были массивные золотые серьги, а на лице — большие солнцезащитные очки. Длинные волосы адвокат частично собрала на затылке, а остальные оставила распущенными и уложила мягкими волнами.

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Джордж Клуни был одет в темно-синий костюм, черную футболку и классические черные туфли. Также на нем были солнцезащитные очки, часы и обручальное кольцо.

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Супруги прибыли на мероприятие на водном такси и, выходя на берег, держались за руки.

Напомним, что Амаль Клуни на церемонии открытия 83-го Венецианского международного кинофестиваля надела элегантное черное платье Tom Ford by Haider Ackermann.

Реклама

Новости партнеров