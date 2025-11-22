В мюлях и платье с цветочным принтом: Кирстен Данст очаровала женственным аутфитом на мероприятии

Кирстен Данст / © Getty Images

Кирстен Данст посетила специальное мероприятие, посвященное цифровому релизу фильма "Грабитель с крыши", в котором она сыграла. Ивент состоялся в лондонском Вест-Голливуде в Беверли-Хиллз.

Для такого события актриса выбрала женственное черное платье с бело-зеленым цветочным принтом длины миди. Наряд имел халтер, обнаженные плечи и акцентный пояс-баску в тон, со складками и большим бантом.

Кирстен Данст / © Getty Images

В этом платье звезда выглядела стройной и очаровательной.

Аутфит Данст дополнила черными прозрачными мюлями с бантиками. У нее была аккуратная укладка с боковым пробором, нежный макияж и золотые серьги-кольца в ушах.

О фильме:

Лента "Грабитель с крыши" создана на реальных событиях. Это история бывшего военнослужащего Джеффри Манчестера (Ченнинг Татум), который совершил серию ограблений ресторанов McDonald's, проникая через крыши зданий. Его осудили и посадили в тюрьму, но впоследствии он сумел сбежать. После побега Манчестер скрывался в течение нескольких месяцев в большом магазине игрушек. Фильм показывает не только криминальные истории главного героя, но и личный кризис, эмоциональные переживания, отношения и внутренний конфликт.