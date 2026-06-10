В мюлях цвета металлик и наряде с рюшами: азиатская фэшн-блогер в кокетливом луке позировала на церемонии

Джессика Ванг / © Getty Images

Реклама

Популярная азиатская фэшн-блогер Джессика Ванг в кокетливом образе посетила церемонию вручения премии "Emerging Icons", которая состоялась в рамках кнофестиваля Tribeca в Нью-Йорке.

На женщине был нежный кремовый наряд с асимметричными каскадными рюшами и кружевом и кружевной отделкой. Наряд имел оголенные плечи, низ живота, а длина мини подчеркнула стройные ноги Джессики.

Джессика Ванг / © Getty Images

Аутфит Ванг дополнила мюлями цвета металлик на шпильках и небольшой сумкой цвета металлик с бантиком. У блогера была идеально ровная укладка, которая спадала на спину, макияж с темно-бежевой помадой и лаконичные золотые серьги в ушах.

Реклама

Напомним, Джессика Ванг для показа коллекции Michael Kors выбрала золотое платье миди, поверх которого она надела пушистую белую шубу.

Новости партнеров