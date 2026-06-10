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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
40
Время на прочтение
1 мин

В мюлях цвета металлик и наряде с рюшами: азиатская фэшн-блогер в кокетливом луке позировала на церемонии

Джессика Ванг выбрала для своего появления асимметричный наряд нежного оттенка.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джессика Ванг

Джессика Ванг / © Getty Images

Популярная азиатская фэшн-блогер Джессика Ванг в кокетливом образе посетила церемонию вручения премии "Emerging Icons", которая состоялась в рамках кнофестиваля Tribeca в Нью-Йорке.

На женщине был нежный кремовый наряд с асимметричными каскадными рюшами и кружевом и кружевной отделкой. Наряд имел оголенные плечи, низ живота, а длина мини подчеркнула стройные ноги Джессики.

Джессика Ванг / © Getty Images

Джессика Ванг / © Getty Images

Аутфит Ванг дополнила мюлями цвета металлик на шпильках и небольшой сумкой цвета металлик с бантиком. У блогера была идеально ровная укладка, которая спадала на спину, макияж с темно-бежевой помадой и лаконичные золотые серьги в ушах.

Напомним, Джессика Ванг для показа коллекции Michael Kors выбрала золотое платье миди, поверх которого она надела пушистую белую шубу.

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Дата публикации
Количество просмотров
40
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