- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 40
- Время на прочтение
- 1 мин
В мюлях цвета металлик и наряде с рюшами: азиатская фэшн-блогер в кокетливом луке позировала на церемонии
Джессика Ванг выбрала для своего появления асимметричный наряд нежного оттенка.
Популярная азиатская фэшн-блогер Джессика Ванг в кокетливом образе посетила церемонию вручения премии "Emerging Icons", которая состоялась в рамках кнофестиваля Tribeca в Нью-Йорке.
На женщине был нежный кремовый наряд с асимметричными каскадными рюшами и кружевом и кружевной отделкой. Наряд имел оголенные плечи, низ живота, а длина мини подчеркнула стройные ноги Джессики.
Аутфит Ванг дополнила мюлями цвета металлик на шпильках и небольшой сумкой цвета металлик с бантиком. У блогера была идеально ровная укладка, которая спадала на спину, макияж с темно-бежевой помадой и лаконичные золотые серьги в ушах.
Напомним, Джессика Ванг для показа коллекции Michael Kors выбрала золотое платье миди, поверх которого она надела пушистую белую шубу.