В национальном костюме и цветочном венке с украшениями: новый роскошный образ Екатерины Бужинской

Артистка снялась в новой хорошей фотосессии.
Екатерина Бужинская порадовала фолловеров в Instagram новыми снимками из фотосессии авторства Анны Домбровской.
Перед объективом фотокамеры певица предстала в красивом национальном образе украинского дизайнера Екатерины Потловой. На Екатерине было черное платье-вышиванка с перфорацией и нарядный жилет с кружевом.
Аутфит артистка дополнила роскошным цветочным венком с украшениями и многослойным коралловым ожерельем. Бужинская сделала насыщенный макияж: глаза подчеркнула дымчатыми тенями, а губы – красной помадой.
В руках Екатерина держала веточку рябины.
Напомним, ранее Бужинская показала снимки из новогодней фотосессии с детьми.
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