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В национальном костюме и цветочном венке с украшениями: новый роскошный образ Екатерины Бужинской

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
371
Время на прочтение
1 мин
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В национальном костюме и цветочном венке с украшениями: новый роскошный образ Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская/Фото Анны Домбровской

Артистка снялась в новой хорошей фотосессии.

Екатерина Бужинская порадовала фолловеров в Instagram новыми снимками из фотосессии авторства Анны Домбровской.

Перед объективом фотокамеры певица предстала в красивом национальном образе украинского дизайнера Екатерины Потловой. На Екатерине было черное платье-вышиванка с перфорацией и нарядный жилет с кружевом.

Екатерина Бужинская/Фото Анны Домбровской / ©
Екатерина Бужинская/Фото Анны Домбровской

Аутфит артистка дополнила роскошным цветочным венком с украшениями и многослойным коралловым ожерельем. Бужинская сделала насыщенный макияж: глаза подчеркнула дымчатыми тенями, а губы – красной помадой.

В руках Екатерина держала веточку рябины.

Екатерина Бужинская/Фото Анны Домбровской / ©
Екатерина Бужинская/Фото Анны Домбровской

Напомним, ранее Бужинская показала снимки из новогодней фотосессии с детьми.

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Дата публикации
Просмотры
371
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