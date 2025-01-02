В национальном наряде XIX века и красивых украшениях: Екатерина Бужинская исполнила щедривку

Народная артистка защедровала, чтобы новый год был для украинцев счастливым и победным.
Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram видео, где она исполняет всемирно известную украинскую песню "Щедрик" на фоне елочной декорации и дидухов.
Артистка очаровала не только красивым пением, но и своим эффектным образом. Она была одета в национальный аутентичный наряд XIX века из коллекции костюмера Ксении Малюковой.
Свой аутфит Екатерина дополнила роскошным головным убором с красными и синими лентами. На шее у нее было множество старинных украшений.
"Щедруем, чтобы 2025 год был счастливым и победным!", — написала артистка на видео.
Напомним, ранее Екатерина Бужинская в платье-вышиванке и цветочном венке спела колядку.
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