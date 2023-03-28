Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Национальную оперу Украины вернулся "Ярослав Мудрый"

Дата публикации
Просмотры
169
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Национальную оперу Украины вернулся "Ярослав Мудрый"

Людомир – В. Колыбабьюк, Милуша – Н. Николаишин, Журейко – Д. Кузьмин. Фото - А. Путрова, Национальная опера Украины

Накануне Всемирного дня театра, который традиционно отмечается 27 марта, в Национальной опере Украины состоялась премьера обновленной оперы Георгия Майбороды "Ярослав Мудрый". 

Впервые на сцене Национальной оперы она увидела свет в 1975 году, ее создателями тогда стали режиссер Дмитрий Смолич, сценограф Федор Нирод и дирижер Стефан Турчак, памяти которого посвящена нынешняя – обновленная – постановка. Автор музыки, Георгий Майборода, сам написал либретто – основной для него стала одноименная драматическая поэма Ивана Кочерги. Главные партии тогда исполняли Александр Загребельный, Анатолий Мокренко, Галина Туфтина. 

В 70-х годах она была очень популярна – ее ставили многие драматические театры по всей Украине. В 90-х годах прошлого века опера из репертуара исчезла – возможно, для культуры давного времени она была чересчур драматична и монументальна. Опера снова появилась в репертуаре в 2007 году в постановке нынешнего художественного руководителя театра Анатолия Соловьяненко, дирижера Николая Дядюры и сценографов Фаддея и Михаила Рындзаков. Нынешнюю премьеру зрители увидели в этой же редакции. 

У нынешней оперы звездный состав: Сергей Магера (Ярослав Мудрый), Виктория Ченская (Ингигерда), Лилия Гревцова (Елизавета), Петр Приймак (Гаральд), Дмитрий Кузьмин (Журейко), Анжелина Швачка (Джемма), всего же в постановке восемнадцать солистов, не говоря уже о хоре и балете. 

Милуша – Наталья Николаишин, Журейко – Дмитрий Кузьмин. Фото - А. Путрова, Национальная опера Украины / ©
Милуша – Наталья Николаишин, Журейко – Дмитрий Кузьмин. Фото - А. Путрова, Национальная опера Украины

"Ярослав Мудрый" может заинтересовать лирической линией. Писатель и искусствовед Василий Туркевич обращал внимание на то, что характерной чертой оперы является лирико-эпическая стилистика, сочетающая укрупненность характеров главных героев со свойственной композитору мелодичностью. 

Людмила Грабенко

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
169
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация