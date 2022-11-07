В накидке-пелерине и юбке с вырезом: эффектная Пэрис Хилтон на гала-концерте в Лос-Анджелесе

На это звездное мероприятие она пришла со своей семьей.

Знаменитая голливудская блондинка Пэрис Хилтон посетила мероприятие в Лос-Анджелесе - гала-концерт LACMA Art + Film Gala, который проводился в Музей искусств. На этом мероприятии принято отмечать достижения деятелей киноиндустрии, моды и современного искусства. В этом году чествовали режиссера фильмов "Олдбой" и "Решение уйти" Пак Чхан Ука и художницу Хелен Пашгиан.

Перед камерами миллионерша и наследница отельного бизнеса вышла в сверкающем наряде необычного фасона. Лук состоял из накидки-пелерины, которая закрывала грудь Пэрис, а также длинной юбки с вырезом на талии и высоким разрезом, открывающим ее ногу.

Образ Хилтон дополнила прической "конский хвост", насыщенным макияжем, бриллиантовыми серьгами и браслетами, а также черными туфлями с несколькими застежками от Valentino.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

На мероприятии она появилась в компании своего мужа - Картера Реума, за которого вышла замуж в прошлом году.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Также гала-концерт посетили родители Пэрис - Рик и Кэти Хилтон.

Рик и Кэти Хилтон / Фото: Associated Press

Читайте также: