В накидке-пелерине и юбке с вырезом: эффектная Пэрис Хилтон на гала-концерте в Лос-Анджелесе

На это звездное мероприятие она пришла со своей семьей.
Знаменитая голливудская блондинка Пэрис Хилтон посетила мероприятие в Лос-Анджелесе - гала-концерт LACMA Art + Film Gala, который проводился в Музей искусств. На этом мероприятии принято отмечать достижения деятелей киноиндустрии, моды и современного искусства. В этом году чествовали режиссера фильмов "Олдбой" и "Решение уйти" Пак Чхан Ука и художницу Хелен Пашгиан.
Перед камерами миллионерша и наследница отельного бизнеса вышла в сверкающем наряде необычного фасона. Лук состоял из накидки-пелерины, которая закрывала грудь Пэрис, а также длинной юбки с вырезом на талии и высоким разрезом, открывающим ее ногу.
Образ Хилтон дополнила прической "конский хвост", насыщенным макияжем, бриллиантовыми серьгами и браслетами, а также черными туфлями с несколькими застежками от Valentino.
На мероприятии она появилась в компании своего мужа - Картера Реума, за которого вышла замуж в прошлом году.
Также гала-концерт посетили родители Пэрис - Рик и Кэти Хилтон.
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