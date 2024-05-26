В накидке с огромными цветочными рукавами: модный блогер Леони Ханне блистала в роскошном луке

Уже по традиции звезда выбирает только наряды с эффектными накидками.

Известный немецкий блогер, модель, инфлюэнсер и икона стиля - 35-летняя Леони Ханне - посетила Францию, где в Каннах проходил 77-й Международный кинофестиваль. Леони несколько раз выходила на красную дорожку, демонстрируя образы, а также посетила закрытие мероприятия, которые состоялось 25 мая.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Звезда надела черно-белый наряд от бренда Nicole + Felicia, который состоял из обтягивающего черно платье с юбкой-русалкой и внушительным декольте, а также белой накидки.

Платье идеально сидело на стройной фигуре блогера, но особое внимание привлекала накидка, поскольку она была очень объемной и представляла из себя огромные белые цветы и имела очень длинный шлейф из прозрачной ткани.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Дополняли лук высокие белые перчатки, бриллиантовое колье на шее, а также высокая прическа с прядками, которые ниспадали на ее лицо.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Ранее же Леони вышла на красную дорожку в луке от украинского бренда - белоснежном платье от бренда Milla Nova.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Платье Леони было идеально белого оттенка и с тонкими бретельками, а на бедрах его украшала драпированная ткань. Спина у наряда была открытой. Дополняла платье накидка в виде огромного банта с длинным шлейфом.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

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