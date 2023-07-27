В накидке верблюжьего цвета и с объемной шевелюрой: Джерри Холл сходила на день рождения к бывшему

Несмотря на на расставание, женщина и ее бывший возлюбленный в хороших отношениях.
26 июля фронтмену и вокалисту культовой рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру исполнилось 80 лет и по этому поводу артист решил устроить грандиозный праздник. На вечеринку в Лондоне юбиляр пригласил близких друзей, детей и голливудских знаменитостей, среди которых заметили Леонардо Дикаприо и Ленни Кравица.
Также под прицел папарацци после праздника попала 67-летняя супермодель Джерри Холл, с которой Джаггер был в отношениях с 1977 по 1999 год. От рокера у женщины четыре ребенка и они на протяжении всех этих лет в хороших отношениях.
На праздник, который состоялся в ночном клубе Embargo Republica, Джерри надела длинное коричневое платье и босоножки, а на плечи накинула палантин верблюжьего цвета. В руке у женщины была гламурная сумка на длинной цепочке, в вот волосы она уложила в любимую объемную прическу с локонами.
Также на вечеринке заметили дочь Джерри и Мика - 32-летнюю модель Джорджию Мэй Джаггер. Знаменитость надела красное платье с бахромой.
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