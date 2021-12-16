В накидке-кейпе и кожаной юбке: 88-летняя Джоан Коллинз сходила в ресторан

Звезда "Династии" появилась в стильном луке.

88-летняя Джоан Коллинз попала в объективы папарацци на улицах Лондона, когда покидала ресторан Langan's Brasserie со своим 56-летним мужем Перси Гибсоном. Пара провела приятный вечер вместе с друзьями.

Звезда традиционно была очень элегантно одета. В этот раз на ней был черно-красный жакет, кожаная юбка до колен, замшевые сапоги и накидка-кейп с мехом. На лице Джоан сделала яркий макияж, а волосы уложила в высокую прическу. Также образ актрисы дополнил черный клатч и украшения от Chanel. Гибсон в ресторан надел белую рубашку, черный пиджак, джинсы и ботинки.

Джоан Коллинз / Getty Images

Ранее Коллинз вышла в свет в черном платье с длинными рукава и россыпью страз. Сбоку у наряда был очень высокий разрез, который оголял ногу актрисы. Образ она дополнила массивными серьгами, небольшой вечерней сумкой, колготками в сетку и туфлями на каблуке.

Джоан Коллинз / Getty Images

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