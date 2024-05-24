В нарисованном мини-платье: Аня Тейлор-Джой пришла на интервью в настоящем произведении искусства

На интервью, которое состоялось в программе The Kelly Clarkson Show, актриса пришла в мини от бренда Marni из коллекции осень-зима 2024. Платье было с широкой юбкой, а также высокой горловиной, как у водолазки, и американской проймой.

Но главной особенностью изделия было то, что белую ткань платья украшал толстый глазированный слой фигурной жесткой краски синего и черного цветов. Она была нанесена толстыми мазками, которые напоминали мелкие перья, но на самом деле ими не являлись. Платье было создано дизайнером Франческо Риссо и расписано вручную.

Дополняли это необычного платье-картину босоножки от Christian Louboutin и украшения Tiffany & Co. Также Аня надела на глаза солнцезащитные очки, а на лице у нее был макияж с красной помадой на губах.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Это необычное платье по стилистике напомнило другую работу бренда - наряд, который они создали для актрисы Хантер Шафер. Оно было оформлено как самая знаменитая картина импрессиониста Винсента ван Гога - "Звездная ночь".

Хантер Шафер / Фото: Associated Press

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