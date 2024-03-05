В наряд с "хищным" принтом: дочь Майкла Джексона появилась на Неделе моды в Париже

25-летняя дочь покойного певца Майкла Джексона - Пэрис Джексон - посетила Неделю моды в Париже. Девушка попала под прицел папарацци, когда направлялась на показ британского бренда Stella McCartney, который презентовал коллекцию прет-а-порте осень-зима 2024-2025.

Пэрис Джексон / Фото: Associated Press

На Пэрис было платье-водолазка миди с "хищным" принтом. Оно имело также длинные рукава и асимметричный подол.

Дополнила лук Джексон коричневым клатчем с золотой цепочкой, коричневыми босоножками с бретельками крест-накрест и несколькими золотыми украшениями. Волосы она распустила и уложила в легкие локоны.

Пэрис Джексон / Фото: Associated Press

Коллекция Стеллы Маккартни включала большое количество изделий из трикотажа, особенно среди них внимание привлекали объемные изделия с вязаными петлями, которые также повторялись на некоторых сумках. В шоу в качестве модели принимала участие 21-летняя Лила Мосс - дочь супермодели 90-х Кейт Мосс.

Лила Мосс на показе коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Stella McCartney / Фото: Associated Press

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