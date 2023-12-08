В нарядах с бантами и на каблуках: Марго Робби посетила два мероприятия в барби-образах

Актриса продолжает покорять сердца поклонников своими милыми луками.
Марго Робби и ее коллеги по фильму "Барби" - Райан Гослинг и Америка Феррера - появились на мероприятии в Калифорнии посвященном их работе.
Главная актриса продемонстрировала два ярких и довольно милых лука, опять в стиле знаменитой куклы.
Первый образ Марго включал желтое мини-платье от бренда Moschino. Наряд имел короткие рукава, баску-рюшу на талии, пуговицы и два банта спереди. Дополнила она его желтыми туфлями на ремешках.
Второй лук актрисы был ярко-розовым. Мини-наряд был свободного фасона и спереди его украшало два банта. Дополнила Марго платье мюлями от Manolo Blahnik в цвет платья.
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