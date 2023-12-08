В нарядах с бантами и на каблуках: Марго Робби посетила два мероприятия в барби-образах

Марго Робби и ее коллеги по фильму "Барби" - Райан Гослинг и Америка Феррера - появились на мероприятии в Калифорнии посвященном их работе.

Главная актриса продемонстрировала два ярких и довольно милых лука, опять в стиле знаменитой куклы.

Первый образ Марго включал желтое мини-платье от бренда Moschino. Наряд имел короткие рукава, баску-рюшу на талии, пуговицы и два банта спереди. Дополнила она его желтыми туфлями на ремешках.

Марго Робби, Райан Гослинг, Америка Феррера / Фото: Getty Images

Второй лук актрисы был ярко-розовым. Мини-наряд был свободного фасона и спереди его украшало два банта. Дополнила Марго платье мюлями от Manolo Blahnik в цвет платья.

Марго Робби, Райан Гослинг, Америка Феррера / Фото: Getty Images

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