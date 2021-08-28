В нарядах Dolce & Gabbana: Хайди Клум прилетела с 17-летней дочерью в Венецияю

В нарядах Dolce & Gabbana: Хайди Клум прилетела с 17-летней дочерью в Венецияю

Знаменитость оставила ненадолго съемки в США, чтобы провести время со своей дочерью в Италии.

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум прилетела в Венецию со свой 17-летней дочерью Лени - начинающей моделью. Хайди в последнее время активно занимается карьерой дочери: снимается с ней для обложек и берет девушку с собой на различные светские тусовки.

Например, в прошлом месяце они вместе появились на гала-вечере по сбору средств для UNICEF. Мероприятие проходило в Италии, на острове Капри. Лели тогда надела золотистое платье от Versace.

Лени Клум / Getty Images

Теперь мама и дочка вернулись в Италию для другого мероприятия организованного брендом Dolce & Gabbana. 48-летняя супермодель и ее дочь были замечены в итальянском городе, когда садились на водное такси. Обе они были одеты в вещи от Dolce & Gabbana.

Хайди Клум и Лени Клум / Getty Images

Хайди была в свитшоте в стиле пэчворк и рваных джинсах оверсайз, которые сочетала с черными ботинками Dr. Martens и черной сумкой Hermès. А вот Лени надела кеды и легкий костюм в пижамном стиле.

Хайди Клум и Лени Клум / Getty Images

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