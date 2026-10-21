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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В нарядах Prada и Louis Vuitton: 18-летняя дочь-модель Николь Кидман снялась для Vogue

Девушка стала главной звездой нового выпуска немецкого глянца.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Сандэй Роуз Кидман-Урбан, фото: instagram.com/sundayrose/

Сандэй Роуз Кидман-Урбан, фото: instagram.com/sundayrose/

18-летняя Сандэй Роуз Кидман-Урбан продолжает делать первые шаги в модельной индустрии. Дочь голливудской актрисы Николь Кидман и музыканта Кита Урбана стала героиней обложки немецкого Vogue и снялась в атмосферной фотосессии на природе.

Сандэй Роуз Кидман-Урбан, фото: instagram.com/sundayrose/

Сандэй Роуз Кидман-Урбан, фото: instagram.com/sundayrose/

Съемка прошла в штате Мэн, США. Вместе с Сандэй перед камерой позировали модели Бетси Гаган и Ана Беатрис Кортес. Фотографы отказались от привычных студийных декораций: девушки отправились наблюдать за птицами в сопровождении орнитолога Майкла Гуда. В съемке использовали наряды Louis Vuitton, Celine, Burberry, Prada и других известных брендов.

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В интервью журналу Сандэй рассказала, что сейчас пытается совмещать модельную карьеру с учебой в школе. Девушка уже задумывается о поступлении в колледж, однако ее интересы не ограничиваются модой: в будущем она хотела бы работать в кино, особенно ее привлекает режиссура.

Сандэй также открыто говорит о привилегиях, которые дает ей известность родителей. Она понимает, что знаменитая фамилия помогает получать новые возможности, и ценит этот опыт. При этом у девушки есть и вполне обычная для молодежи привычка: как призналась модель, значительная часть ее гардероба состоит из вещей, которые она берет у мамы.

Напомним, Сандэй Роуз дебютировала на подиуме в 2024 году на показе Miu Miu в Париже. С тех пор она постепенно осваивается в индустрии моды и появляется на мероприятиях известных брендов. Обложка немецкого Vogue стала еще одним заметным шагом в ее карьере.

Так, дочь Николь Кидман и Кита Урбана вышла на подиум показа Valentino коллекции весна-лето 2027, который состоялся в Париже.

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