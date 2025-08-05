- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 309
- Время на прочтение
- 2 мин
В нарядах с пикантным декольте: 52-летняя Хайди Клум снялась для глянца
Супермодель появилась в новой фотосессии для известного еженедельного глянца.
52-летняя немецкая модель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — стала главной звездой нового номера журнала People. На обложке глянца она позировала в перламутровом мини-платье, расшитом крупными пайетками, и, как всегда, улыбалась на камеру.
Стилисты подобрали для Хайди наряды, которые подчеркивают ее эффектную фигуру, — мини-платья с глубокими вырезами и декольте.
В своем интервью журнала Клум рассказала о своем браке, материнстве и возвращению ее проекта «Подиум».
«Люди всегда говорят: „С возрастом ты, наверное, стала увереннее“, но я всегда была уверена в себе. Я без проблем хожу в нижнем белье. Я не прячусь в углу», — рассказывает Хайди.
«Для меня неважно, что я становлюсь старше. Я не стесняюсь своего возраста или фигуры. Я считаю, что каждый должен делать то, что хочет. Мне нравится выглядеть сексуально — даже сейчас, в 52 года», — делится супермодель и добавляет: «Главное заблуждение о том, когда тебе за 50, — это то, что ты уже не в тренде. Но это не так. Не прячьтесь в свои 50. Красота постоянно меняется, и я за перемены. Если всё всегда одинаково — жизнь скучна».
Отметим, Хайди Клум — многодетная мама, она воспитывает четверых детей — двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе.
Сейчас Клум замужем за музыкантом Томом Каулитцем, который на 17 лет ее моложе. На днях они отметили шестую годовщину их свадьбы. Общих детей у них нет, однако Том отлично ладит с детьми жены.