В нарядах с пикантным декольте: 52-летняя Хайди Клум снялась для глянца

Хайди Клум

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52-летняя немецкая модель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — стала главной звездой нового номера журнала People. На обложке глянца она позировала в перламутровом мини-платье, расшитом крупными пайетками, и, как всегда, улыбалась на камеру.

Хайди Клум

Хайди Клум

Стилисты подобрали для Хайди наряды, которые подчеркивают ее эффектную фигуру, — мини-платья с глубокими вырезами и декольте.

Хайди Клум

Хайди Клум

Хайди Клум

Хайди Клум

В своем интервью журнала Клум рассказала о своем браке, материнстве и возвращению ее проекта «Подиум».

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«Люди всегда говорят: „С возрастом ты, наверное, стала увереннее“, но я всегда была уверена в себе. Я без проблем хожу в нижнем белье. Я не прячусь в углу», — рассказывает Хайди.

Хайди Клум

Хайди Клум

«Для меня неважно, что я становлюсь старше. Я не стесняюсь своего возраста или фигуры. Я считаю, что каждый должен делать то, что хочет. Мне нравится выглядеть сексуально — даже сейчас, в 52 года», — делится супермодель и добавляет: «Главное заблуждение о том, когда тебе за 50, — это то, что ты уже не в тренде. Но это не так. Не прячьтесь в свои 50. Красота постоянно меняется, и я за перемены. Если всё всегда одинаково — жизнь скучна».

Отметим, Хайди Клум — многодетная мама, она воспитывает четверых детей — двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе.

Хайди Клум

Сейчас Клум замужем за музыкантом Томом Каулитцем, который на 17 лет ее моложе. На днях они отметили шестую годовщину их свадьбы. Общих детей у них нет, однако Том отлично ладит с детьми жены.

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