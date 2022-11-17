В наряде баклажанового оттенка: Эми Адамс на премьере романтического фильма "Зачарованная-2"

Сиквел известной сказочной комедии выйдет на экраны уже завтра на стриминговом сервисе Disney+.

Спустя 15 лет после выхода фильма "Зачарованная" киностудия Walt Disney Pictures решила повторить былой успех и снять продолжение этого знаменитого музыкального проекта. А главные роли опять исполняют Эми Адамс, Патрик Демпси, Джеймс Марсден и Идина Мензел.

Эми Адамс / Фото: Associated Press

Премьера романтического фильма состоялась в Лос-Анджелесе 16 ноября, а главная актриса фильма - Эми Адамс - вышла на красную дорожку в эффектном длинном платье баклажанового оттенка от Модного дома Dolce&Gabbana.

Платье имело длинные рукава, небольшой шлейф и глубокое декольте. Образ дополнили прическа с легкими волнами, макияж и украшения.

Эми Адамс / Фото: Associated Press

Во второй части фильма нам покажут, как главные герои - Жизель, Роберт и Морган - переезжают в новый дом в пригороде. Когда у семьи возникают проблемы, Жизель начинает мечтать о том, чтобы их жизнь была похожей на сказку, но желание осуществляется и приводит к обратному эффекту.

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